Sevgiler Günü'nde çiçekçilerin yoğun mesaisi

14.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:20

Çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayan çiçekçiler, Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor. Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül tercih ediliyor.

Karabük'te çiçekçilik yapan Sami Öz, gazetecilere, birçok çiçek çeşidiyle bütün sevgililere hitap ettiklerini belirtti.

Öz, "Müşterilerimiz genelde utanır ve bizden adrese teslim ister. İsimlerinin saklı kalmalarını isterler. Biz de gönderdikleri çiçeklere güzel notlar yazarız. İstedikleri saatte adreslerine teslim ederiz. Herkesin mutlu olması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Sevgililer Günü'nde en çok gülün tercih edildiğini aktaran Öz, "Gülün biri de bir, bini de bir mutluluk verir." dedi.

Çiçekçi Aykut Özen de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yoğun geçtiğini anlattı.

Çalışma arkadaşlarının birçoğunun siparişte olduğunu ve dağıtım yaptığını dile getiren Özen, "Kırmızı gül, aşkı simgelediği için genellikle kırmızı gül satılıyor. Papatya ve orkide de oldukça tercih edilen çiçek çeşitlerinden." değerlendirmesinde bulundu.

Özen, tek gülün süslemesiyle 15 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA