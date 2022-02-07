Sevgi yollarındaki fazla kaldırım işgaline vatandaşların tavrı net

Bu kapsamda vatandaşları rahatsız etmeyecek ölçüde dükkânların önlerine işgal hakkı tanınırken, vatandaşlar da olumsuz görüntü oluşturan ve acil müdahale araçlarının geçişini engelleyen işgallere yönelik yapılan bu çalışmayı memnuniyetle karşıladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çözümünü istediği sorunların başında gelen sevgi yollarındaki fazla kaldırım işgallerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/110 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. Maddesi gereği harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen, görüntü kirliliği oluşturan ve itfaiye, polis ve ambulans gibi acil müdahale araçlarının geçişini engelleyen işgallere yönelik esnaflara uyarıda bulunuldu. Sabit veya seyyar tenteler, tanıtım raketleri, seyyar satıcılar ve motosikletlerle kaldırım işgalini uyarılara rağmen sürdüren esnaflar hakkında da tutanak tanzim edilerek gerekli cezai işlemler yapıldı.

Çalışmalara Destek Verdiler

Büyükşehir Belediyesi tarafından sevgi yollarında başlatılan çalışmayı vatandaşlar memnuniyetle karşılayarak destek verdi.

İrfan Bektaş: Kaldırımları işgal etmek doğru bir şey değil. Vatandaşlarımız gerçekten rahatsız oluyor.

Hasan Polat: Kaldırım işgallerini yanlış buluyorum. Ben de bir esnafım. Malımı dışarı çıkarmıyorum. Vatandaşın önünü işgal etmiyorum. Kafeler olsun, giyim mağazaları olsun; kaldırımın yanı sıra yolu da işgal ediyorlar.

Güler Üçer: Çok güzel, bütün evler rahatsız oluyor.

Hafize Moralı: Çalışmayı çok güzel buldum. En çok şikâyet ettiğimiz konulardan biriydi.

Gündüz Koyuncu: İki taraf mağdur olmayacak şekilde olursa iyi olur. Çok aşmamak şartıyla belli bir ölçüde kaldırım işgali olursa sıkıntı yok. Bunu abartıp insanların geçemeyeceği şekilde olursa sıkıntı oluyor.Her iki taraf da haklı. Müzakere ederek ortayı bulurlarsa iyi olur.

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