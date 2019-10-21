"Sevgi Üniversitesi'nde" ilk ders fotoğrafçılık

21.10.2019 17:18

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Öğrenci Kulübü ile Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle oluşturulan "Sevgi Üniversitesi" ilk faaliyetine fotoğrafçılık dersi ile başladı.

KBÜ Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Öğrenci Kulübü öğrencileriyle Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerden hizmet alan 20 çocuk, proje kapsamında 8 ay boyunca çeşitli etkinliklerle KBÜ'de bir araya gelecek.

KBÜ'de kulüp öğrencileri ile buluşan çocuklar, ilk olarak yerleşkeyi gezdi. Öğrencilere botanik bahçede KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü foto-muhabiri Erdal Çıtak tarafından fotoğrafçılık eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere fotoğraf makinesine hakim olma, kadraj kurma, fotoğrafçılığın kısa tarihi, otomatik kullanım modu, netlik almanın püf noktaları, enstantane, diyafram ve manuel kullanım ayarları konularında bilgiler verildi.

Proje kapsamında öğrencilere her hafta sırasıyla ok talimi, güzel ahlak, film gösterimi, sanat ve deney faaliyeti, helal ve sağlıklı yaşam, peygamberlerin hayatları ve yaşadıkları devirlere bıraktığı izler, güzel ahlak ile Türk İslam büyüklerinin hayatları ve yaşadıkları devirlere bıraktığı izler gibi konularda eğitim verilecek.

Kaynak: AA