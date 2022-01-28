Sevgi Tonguç aday kadroda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgi Tonguç aday kadroda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sevgi Tonguç aday kadroda

Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç, A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç, A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

F

IBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Kadın Milli Takımı, 6-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek. A Kadın Milli Takımı, 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 15.00'te bir araya gelecek. FIBA 223 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Elemeleri'ne katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç aday kadroya davet edildi. - KAYSERİ

Sevgi Tonguç aday kadroda

İhlas Haber Ajansı - Spor

basketbol, Bellona, Kayseri, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title