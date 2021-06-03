Sevgi Tekin'in katilinden ilginç talep
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Sevgi Tekin'in katilinden ilginç talep

Sevgi Tekin'in katilinden ilginç talep
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da sevgilisi Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş, bugün görülen ikinci duruşmada pişman olduğunu fakat tahliyesini istemediğini söyledi.

Ankara'da sevgilisi Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş, bugün görülen ikinci duruşmada pişman olduğunu fakat tahliyesini istemediğini söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sevgilisinin evinin camlarını kırarak zorla giren ve Sevgi Tekin'i (33) öldüren Gökhan Ağtaş (26), ilk duruşmada korkutmak amaçlı silah doğrulttuğunu ve beraatını talep etmişti. Bugün görülen ikinci duruşmada ise suçu kabullen Ağtaş, pişman olduğunu fakat tahliye kararı istemediğini söyledi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bugün de devam edildi. Sevgilisinin evine zorla giren ve aile yakınlarının gözü önünde 4 el ateş ederek Tekin'in ölümüne sebep olan Ağtaş hakkında 'kasten öldürme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin engellenmesi', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme suçlarından 95 yıl hapis cezası istenmişti. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ağtaş, ilk duruşmada verdiği ifadenin tersi olarak suçunu kabul etti ve gereğinin yapılmasını talep etti.

"Ortada bir cinayet varsa gereği yapılmalı"

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Ağtaş'ın yanı sıra sanık avukatı da katıldı. Mahkeme heyeti sanık Ağtaş'a da söz hakkı verdi. İlk duruşmasında olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden Ağtaş, bugün görülen duruşmada pişman olduğunu söyleyerek, "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir yüce mahkemenindir. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi. Sanığın ve sanık avukatının beyanını dinleyen mahkeme başkanı, olay günü evde bulunan tanıkların da dinlenmesini isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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