Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi
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Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi

CHP Parti Meclisi'ne seçilen Sevgi Kılıç aslen nereli? CHP'de ilk kez türbanlı bir aday Parti Meclisi'ne dahil oldu. Avukat olan Kılıç, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Sevgi Kılıç hayatı, biyografisi haberimizde.

Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi
27.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:49

Sevgi Kılıç, CHP 2. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Beykoz Çavuşbaşı'nda yaşayan Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Sevgi Kılıç kaç yaşında?

SEVGİ KILIÇ KİMDİR?

Genç siyasetçi Kılıç, 1993 yılında Seyyare ve Turan çiftinin kızı olarak İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nda dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Beykoz' da tamamladı. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve avukatlık görevini yerine getiriyor.

Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi

CHP İstanbul delegesi olan Sevgi Kılıç, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 isme yer verdiği PM anahtar listesinde yer aldı. Amerika' da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İgilizce eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürüyor. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz ilçesi meclis üyesi adayıdır.

Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev alan genç isim hakkında değerlendirmede bulunarak, başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtmişti. Çavuşbaşı'nda yaşayan Kılıç, 27 yaşındadır.

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