Sevgi Kavşağı, SCADA Merkezi ile 7/24 izleniyor
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Sevgi Kavşağı, SCADA Merkezi ile 7/24 izleniyor

12.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:13
Sevgi Kavşağı, SCADA Merkezi ile 7/24 izleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin'in tüm katlı kavşaklarını Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezi ile 7/24 izliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin'in tüm katlı kavşaklarını Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezi ile 7/24 izliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 87 günde tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı da SCADA üzerinden izleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, SCADA Merkezi ile içme suyu şebekeleri, atıksu göstergeleri, içme suyu basınç değerlerinin kontrollerini anlık takip ediyor. Yağışlı havalarda kavşak altında biriken yağmur suları pompalar yardımı ile SCADA Merkezi üzerinden 7/24 online olarak izlenerek, yol güzergahındaki trafiğin akışını etkileyen olası taşkınların önüne geçiliyor. Pompa istasyonunda 3 adet 13 kw gücünde dalgıç tipi pompa bulunuyor. SCADA Merkezi izlenen seviyelerin çok yüksek olması durumunda veri tabanına giren seviye alarm vererek, operatörü uyaracak. Sistemde oluşabilecek sorunlar anında SCADA Merkezindeki operatörler tarafından gözlemlenip alarm ve uyarı bilgileri sonucunda pompaların devreye girdiği otomasyon sistemiyle yağmur suları bertaraf ediliyor.

MESKİ SCADA Merkezi personeli Sabahattin Baynal, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Sevgi Katlı Kavşağında aşırı yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarını ve seli önlemek adına SCADA Merkezinde kontrol ettiğimiz pompalarımız sayesinde, alt geçidimizi kullanan vatandaşlarımızın daha konforlu ve keyifli bir sürüş sağlamalarını hedefliyoruz. SCADA Merkezimizden 7/24 takip ettiğimiz bu sistemimiz Mersin'deki tüm katlı kavşaklarda mevcuttur" dedi. - MERSİN

Sevgi Kavşağı, SCADA Merkezi ile 7/24 izleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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