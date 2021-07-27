"Sevgi İzi" güven sağlıyor
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"Sevgi İzi" güven sağlıyor

'Sevgi İzi' güven sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

"Sevgi İzi" projesi, Gemlik Belediyesi'nin desteği ile daha çok insana ulaşıyor.

"Sevgi İzi" projesi, Gemlik Belediyesi'nin desteği ile daha çok insana ulaşıyor.

Alzheimer hastası yaşlılar ve otizmli çocukların evlerinden ve ailelerinden uzaklaşması durumunda hızla bulunup tanınması için uygulanan "Sevgi İzi", Gemlik'te her geçen gün daha çok insana ulaşıyor. Sevgi İzi, kişilerin bileklerine numara yazılması şeklinde uygulanıyor. Kişiye özel bu numaralar kolluk güçleri ile paylaşılıyor. Böylece evlerinden ve ailelerinden habersiz uzaklaşan, tek başına dolaştığı görülen alzheimer ve otizmli kişiler bu numaralardan tanınarak hızla ailelerine ulaştırılıyor. Gemlik Belediyesi ve Nardugan Tattoo iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmıyor.

Sevgi İzi projesinde zararsız kök boyaları kullanılıyor. Resmi onaylı firmalardan temin edilen dövme boyaları, can yakmayan tek kullanımlık özel iğneler ile uygulanıyor. Sevgi İzi'nin uygulanması yaklaşık 10 dakika sürüyor. İşlem sonrası dövme bölgesine özel kremlerle basit bakım yapılıyor.

Projede kendi bakımlarını yapamayan ev evlerinden çıkamayan alzheimer hastası yaşlıların Sevgi İzi uygulaması evlerinde de gerçekleştirilebiliyor. Şimdiye kadar 150 kişiye Sevgi İzi uygulanırken bunların yüzü otizmli çocuk, 50 kişi ise alzheimer hastası yaşlılar olarak belirlendi. - BURSA

'Sevgi İzi' güven sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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