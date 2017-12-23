Sevgi Evlerindeki Kızını Kaçıran Kadın Yakalandı

Bursa'da Sevgi Evlerinde kalan kızını kaçıran kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sevgi Evlerinde kalan 10 yaşındaki kızı Z.T.M'yi kaçıran T.B'yi (37) bir arkadaşının evinde yakaladı.



Kaçırılan kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.



T.B'nin olayda kullandığı tüfeğe el konuldu.



Sevgi Evlerinde dün ziyaret ettiği kızını otomobiliyle götürmek isteyen T.B, güvenlik görevlilerinin engel olmaya çalışması üzerine aracındaki pompalı tüfekle güvenlik kulübesine ateş ederek çocuğuyla kaçmıştı.