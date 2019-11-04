Sevgi evlerindeki çocuklar ziyaret edildi, hediyeler verildi

04.11.2019 13:07

Elazığ'da Sevgi Evlerinde kalan çocuklara kışlık bot ve kaban hediye edildi.



Şehit Yakınları ve Gaziler Korunmaya Muhtaç Federasyonu (SEGAFED) tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ziyaret edildi. Ziyarette çocuklara kışlık kaban ve bot hediye edildi. Ankara'dan gelen başkan yardımcısı Salih Çetin, kendisinin de buradan yetiştiğini ve sevgi evlerinde kalan çocukların devletine ve milletine öncelikli yetişmesinin ilk hedefleri olduğunu dile getirdi.



Ziyarette yer alan Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "Salih Başkan bu evlatlarımız gibi burada yetişti. Çocuk koordinasyon merkezinde bulunan çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını karşılıyorlar bundan dolayı federasyon bünyesinde getirip teslim ettiler. Bu sosyal sorumluluktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Kendisinin de burada büyüdüğünü ifade eden Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Çetin, "Kendimde burada büyüyen biri olarak burada kalan kardeşlerimize kışlık bot ve kaban dağıtmak üzere Ankara'dan geldik. Aile Bakanlığının politikası olarak yetiştirme yurtları şimdiki adıyla Sevgi Evlerinde bizimle aynı kaderi paylaşan küçük kardeşlerimize örnek olmak amacıyla Ankara'dan 100 kişilik kaban ve bot getirdik, burada dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bizim kültürümüzde Aile Bakanlığının bizlere aşıladığı yardımseverliği kardeşlerimize bizim aracılığımızla sağlamak için memleketimizi seçtik. Kardeşlerimizin her zaman devletine ve milletine bağlı yardımsever ruhu ile yetişmesi bizim en öncelikli hedeflerimizden birisidir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yetimleri hem de yetiştirme yurtlarından ayrılan kardeşlerimizle bir araya gelerek böyle bir sinerji oluşturmak istedik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA