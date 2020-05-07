Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış

Bilecik'te Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na harçlıklarını bağışladı.

Bilecik'te Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na harçlıklarını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sevgi Evlerinde kalan yaklaşık 11 çocuk anlamlı bir bağışla katıldı. Koruma altında olan yaşları 13 ila 18 arasında değişen çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladılar. 20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan çocuklar, günlerini ise spor yapıp kitap okuyarak ve farklı aktivitelerle geçiriyor.

"Paralarımızı birleştirdik ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışladık"

Arkadaşlarıyla biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya destek için bağışladıklarını belirten İbrahim Halil Çeri, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'nı biz de destekliyoruz. Ertuğrulgazi evinde kalan 11 arkadaşımız 18 yaşın altında olduğumuz için dışarıya çıkamıyoruz. Paralarımızı birleştirdik ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışladık. Siz de evde kalın. Korona virüsü hep beraber yenelim" dedi.

"Bol bol kitap okuyarak, sportif faaliyetler yapıyoruz"

Arda Avcı, Türkiye'deki virüs salgınından dolayı sokağa çıkamadıklarını ifade ederek, evde mesafelerini koruyarak bol bol kitap okuyup sportif faaliyetler yaptıklarını ve oyunlar oynayarak vakitlerini geçirdiklerini söyledi.

Kurum Müdürü Abdulkadir Altun ise çocukların kendi harçlıklarından kısarak kampanyaya destek olduklarını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA