Sevgi Evleri Sakinleri ile Huzurevi Sakinleri Fidan Dikti

Giresun'da 'Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü" bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Keşap ilçesine bağlı Yolağazı köyünde yapımı tamamlanan rehabilitasyon merkezi bahçesine sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevinde kalan yaşlılar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da katıldı. Fidan dikimi öncesi törende konuşan Sarıfakıoğulları fidan dikiminin önemli olduğunu belirterek Türkiye'de kişi başına düşen yeşil sahanın 2,5 metrekare düştüğünü söyledi. Dinimizce de fidan dikmenin sadaka olduğunun da ifade edildiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, "Bugün bizler gerek rehabilitasyon merkezimizdeki eksikliklerin giderilmesi anlamında, çevrenin düzenlenmesi anlamında bir eksikliğin giderilmesi adına buraya geldik. Bugün aile olarak bir aradayız, işte evlatlarımız gözlerimizden bile esirgediğimiz, en az kendi çocuklarımız kadar gözettiğimiz, işte huzurevimizin çok değerli sakinleri yine orman idaremizin çok değerli personelleri başta bölge müdür olmak üzere bir araya geldik" dedi.

Tesislerde hızla yapımların devam ettiğini vurgulayan Vali Sarıfakıoğulları, "Sosyal devlet olmanın gereği olarak devletimiz bu ve benzeri tesisleri hızla arttırmakta. Bir 20 yıl önceye gittiğinizde ne yazık ki hiç kimse büyüğüne bakmayı çok arzu etmedi. Şimdi görüyoruz ki herkes büyüğüne bakmak için, yaşlısına bakmak için adeta yarışıyor elhamdülillah. Bu konuda gerçekten çok büyük adımlar ve atılımlar yaptı devletimiz ve inşallah atmaya da devam ediyor. Merkezimiz de inşallah yakında hizmete girecek. Burada arzu ediyoruz ki nitelikli de bir hizmet sunalım diğer birimlerimizde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Harun Sarıfakıoğulları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevinde kalan yaşlılar tarafından fidan dikimi gerçekleştirilerek dikilen fidanlara ilk can suyu verildi. - GİRESUN