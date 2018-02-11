Sevgi Evleri Çocukları "Buzda Yeşeren Hayatlar" Projesi ile Buz Pateni Öğreniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak yürüttüğü Buzda Yeşeren Hayatlar adlı proje kapsamında Erzurum, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Muş, Artvin, Kars ve Tunceli şehirlerinden gelen Sevgi Evi çocukları ve Yabancı uyruklu çocuklar buzda paten yapmayı öğreniyor.

3 yıldır devam eden proje okullar bitene kadar her hafta sonu 150 öğrenci ile antrenör eşliğinde yapılıyor.

Buzda Yeşeren Hayatlar Proje Koordinatörü Yusuf Tosunoğlu, "Buraya 7 il davet ettik şuan bu hafta sonu Erzincan ve Bingöl'den gelen çocuklar var yaklaşık olarak burada 30 ila 35 arasında çocuğa eğitim veriyoruz öğle yemeği ile başlayan programımız buz pateni eğitimiyle devam ediyor daha sonra memleketlerine uğurluyoruz" diye konuştu.

Erzincan Çocuk Destek Merkezi görevlisi Sevil Sazçalan ise "Yaklaşık 3 yıldır Buzda Yeşeren Hayatlar projesi kapsamında Erzurum'a geliyoruz. Kız yurdu ile başlamıştık şimdi yabancı uyruklu çocuklarla geldik diğer illerle birlikte burada buluşuyoruz zevkli güzel dakikalar geçiriyoruz burada" diye konuştu.

Proje kapsamında paten yapan çocuklar ise Erzurum'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. - ERZURUM