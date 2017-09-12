Sevgi Evinden Kaçan 4 Kız Pişman Olup Polise Sığındı

SAMSUN'da 8 gün önce devlet korumasında kaldıkları Sevgi Evi"nden kaçan hepsi 15 yaşında olan 4 kız pişman olarak polise sığındı.



Olay 19 Mayıs İlçesi Sevgi Evinde meydana geldi. İddiaya göre burada devlet korumasında kalan F.K., D.G., E.H.Y. ve H.K. isimli kızlar 8 gün önce kurumdan kaçtı. 4 kız bugün Bafra İlçesi'nde kaçtıklarından pişman olup polisi arayarak yardım istedi. Polis tarafından Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürülen 4 kız daha sonra Sevgi Evi görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor. - Samsun