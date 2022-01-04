Sevgi evindeki çocuklar öğle namazında buluştu

AYDIN (İHA) - "Çocuklar Caminin Huzur İkliminde Buluşuyor" projesi kapsamında Aydın'da sevgi evlerinde kalan çocuklar, öğle namazında bir araya geldi.

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen "Çocuklar Caminin Huzur İkliminde Buluşuyor" projesi kapsamında Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar Muradiye Camii ve Evliya Çelebi camilerinde öğle namazında buluştular. Düzenlenen programa İl Müftüsü Ercan Aksu, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile müftülük ve sosyal hizmetler il müdürlüğü personeli katıldı.

Programda ayrıca uygulanmakta olan "Okuyorum, yarışıyorum, yazarı ile buluşuyorum" projesi çerçevesinde yapılan yarışmalar dolayısıyla çocuklara hediyeleri takdim edildi.

Program verilen ikramların ardından etkinlikler ile sona ererken, Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

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