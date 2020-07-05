Sevgi evinde kalan çocuklara validen kahvaltı sürprizi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi, Ayten-Burhan Erdayı Sevgi Evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi, Ayten-Burhan Erdayı Sevgi Evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 'Sevgi Evleri' olarak adlandırılan Ayten-Burhan Erdayı Sevgi Evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi. Çocuklar ile yakından ilgilenen Vali Şıldak ve eşi, çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Çocuklara okumanın hem kendi, hem de ülke geleceğine bulunacakları katkı açısından önemini hatırlatan Vali Şıldak çocukların müzik dinletisine eşlik etti. Kahvaltıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, 55 çocuk ve kurum personeli katıldı. Çocuklar da Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur hanım ile birlikte kahvaltı yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA