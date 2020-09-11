Sevgi Evi Sakinlerinin Hamam Keyfi
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Sevgi Evi Sakinlerinin Hamam Keyfi

Dursunbey Belediyesi Sevgi evi misafirleri Düğüncüler bölgesinde piknikte buluştu.

Sevgi Evi Sakinlerinin Hamam Keyfi
11.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:15

Dursunbey Belediyesi Sevgi evi misafirleri Düğüncüler bölgesinde piknikte buluştu. Pandemi döneminde uzun süredir izole halinde olan yaşlılar, hamam suyunda keyif yaptı.

Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana Sevgi evi misafirhanesinde izole halde olan ve Covid-19 testleri sıklıkla yapılan yaşlılar, Düğüncüler bölgesinde bulunan ormanlık alanda piknik yaptılar. Misafirhane sorumlularının eşliğinde gerçekleşen piknikte yaşlılar doyasıya eğlendi.

Dursunbey Belediyesi dezenfekte ekibi tarafından steril hale getirilen alanda yaşlılar hamam keyfi de yaparken, yüzme bilmeyen yaşlılara çalışanlar eşlik etti. Piknik hakkında bilgi veren Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan; "Bilindiği gibi pandeminin başladığı 11 Mart tarihinden itibaren misafirlerimizi korumak amacı ile Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Sevgi Evi'ne giriş ve çıkışları kapatmıştık. Bu tarihten sonra yaşlılarımız izole bir şekilde Sevgi evimizde kalmaya devam ettiler. Tabi onlara yönelik sosyal etkinliklerimiz bu süreçte kısıtlı bir çerçevede devam etti. Şimdi ise uzun bir aranın ardından yaşlılarımızı Düğüncüler hamamı bölgesine götürerek piknik yapmalarını sağladık. O alanda günler öncesinden Belediyemizin dezenfekte işlemleri yapıldı ve güvenli bir hale getirildi. Yaşlılarımız bir aile gibi kendi aralarında keyif dolu bir gün yaşadılar. Ben başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi sonrası sevgi evi etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Gün boyu doğanın ve hamam suyunun keyfini çıkaran yaşlılar, gün sonunda bakıcılar eşliğinde Sevgi evine geri döndüler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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