Sevgi evi görevlisine 'sarkıntılık'tan 3 yıl 9 ay hapis - Haberler
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Sevgi evi görevlisine 'sarkıntılık'tan 3 yıl 9 ay hapis

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Sevgi evi görevlisine 'sarkıntılık'tan 3 yıl 9 ay hapis

ANKARA'da sevgi evinde kalan Ş.B. (14) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan görevli M.Y.'ye (54) eylemi sarkıntılık düzeyinde kaldığına hükmedilerek 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da sevgi evinde kalan Ş.B. (14) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan görevli M.Y.'ye (54) eylemi sarkıntılık düzeyinde kaldığına hükmedilerek 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, sevgi evinde kalan Ş.B.'ye yeni kıyafetler alan iş arkadaşları M.Y.'nin davranışlarından şüphelendi. Bunun üzerine görevliler Ş.B.'nin yanına giderek durumu sordu. Ş.B. de ağlayarak, M.Y.'nin kendisine dokunarak ve öperek cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Görevlilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Y. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.M.Y. hakkında 'cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan M.Y., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. M.Y. savunmasında, yaklaşık 2,5 aydır sevgi evinde görev yaptığını ve Ş.B.'yi taciz etmediğini söyleyerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, eylemi sarkıntılık düzeyinde kaldığına hükmettiği M.Y.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.


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