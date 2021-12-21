Sevgi engel tanımadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgi engel tanımadı

Sevgi engel tanımadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliğiyle 'Cosmopolis Projesi' kapsamında, özel çocuklar BTÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliğiyle 'Cosmopolis Projesi' kapsamında, özel çocuklar BTÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, engellilere yönelik çalışmalar yürütüyor. Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği ortaklığı ile 'Cosmopolis Projesi' hayata geçirildi. Proje ile Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Müzik Akademisi, Engelsiz El Sanatları Grubu, Engelsiz Mutfak kursiyerleri, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ile BTÜ Yıldırım Beyazıt Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Özel öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmak maksadıyla düzenlenen programda kursiyerlerin hazırladıkları ürünler ve gösteriler büyük beğeni topladı. - BURSA

Sevgi engel tanımadı

Sevgi engel tanımadı

Sevgi engel tanımadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title