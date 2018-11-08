Sevgi Eli Market İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Eli Uzatıyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan "Sevgi Eli Market" ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.

Kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, çocuk oyuncağı, kitap gibi ihtiyaçlarda çok sayıda ailenin yardımına koşan Sevgi Eli Market ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi

Her ay 2 bine yakın vatandaşın alışveriş yaptığı Sevgi Eli Market, yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi.

Bir ay içerisinde 5 çiftin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Sevgi Eli Market, beyaz eşyadan salon takımına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de yardım eli uzatıyor.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz"

Büyükçekmecelilerin son derece yardımsever olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her ay binlerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz" dedi.

"Allah belediye başkanımızdan bin kere razı olsun"

Tüm ihtiyaçlarını Sevgi Eli Market sayesinde karşıladığını söyleyen Ayşe Karapıçak, "Allah belediye başkanımızdan bin kere razı olsun. Buradaki her şey çok temiz ve çok güzel. Bütün ihtiyaçlarımızı bu markette karşılayabiliyoruz Allah'a şükür" dedi. - İSTANBUL