"Sevgi, Dayanışma Ve Empati İle Engelsiz Bir Yaşamı Hep Birlikte Sağlayacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle yayımladığı mesajında; " Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Engelli vatandaşlarımız geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir.

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Özel hemşehrilerimizin yanında olmak her şeyden önce insan olmanın bir sorumluluğudur. Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinden tüm engelleri kaldırarak, hayata katılımlarına destek olarak yaşamlarını daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz

Engellere takılıp kalmadan yaşama sıkıca sarılmanın, her şeye rağmen yaşamın tadını doyasıya çıkarmanın, engellerle en etkin mücadele yöntemi olduğu unutulmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet