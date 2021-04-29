"Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar

'Sevgi Daima İliklerimde' projesiyle kan bağışladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği ile ortaklaşa kan bağışı programı gerçekleştirildi.

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği ile ortaklaşa kan bağışı programı gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle iftar sonrası kan bağışında bulunuldu. Prof. Dr. İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi ile Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde bir araya gelen öğretmenler, veliler ve dernek üyeleri Kızılay'ın Covid 19 salgını nedeniyle tükenen kan stoklarına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. "Sevgin Daima İliklerimde" e twining projesi kurucusu Çiğdem Aydın ve okulun Kızılay kulübü öğretmeni Şadiye Cırık tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına 57 gönüllü katılım sağlandı.

"Sevgin Daima İliklerimde" e Twinning projesi kapsamında #iyilikkanımızdavar sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılım gösteren veya mazeretlerinden ötürü bağışta bulunamayan herkese teşekkür eden Okul Müdürü Adnan Karakurluk, okulu öğretmenleri, velileri ile Önder Yönetimi ve üyelerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ettiğini belirterek "Her Ramazan ayında kan ihtiyacına gereksinim duyulmaktaydı,fakat bu yıl da geçen sene olduğu gibi Covid-19 nedeniyle daha çok kana ihtiyaç devam etmekteydi. Bu amaçla geçen Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da kana ihtiyaç duyanların yanlarında olmak için onlara can olabilmek amacıyla kan bağışında bulunduk.Bu vesileyle 2. cisini düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızda emek veren değerli öğretmenlerim Şadiye Cırık ve Çiğdem Aydın'a Kızılay kulübümüze,bizimle işbirliği yaparak kampanyamıza destek veren Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneğimize bize bu olanağı sunan Kızılay'a şahsım ve okulumun adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Zekeriya Uçar ise, kan bağışına ilgiden duyduğu memnuniyet dile getirerek "Pandemi kurallarına riayet ederek kan bağışında bulunduk.Oldukça iyi bir katılım oldu.Katkı veren herkese Önder İmam Hatipliler Derneği adına çok teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

'Sevgi Daima İliklerimde' projesiyle kan bağışladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Adnan Menderes Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:55:23. #1.16#

title