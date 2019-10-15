"Sevgi çiçeği" tohumları toprakla buluştu

15.10.2019 16:42

Gölbaşı ilçesinde, "sevgi çiçeği" tohumları törenle ekildi.

Eymir Mahallesi Tema Parkı yanındaki yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, halk arasında "Yanar döner, gelin düğmesi, türbe, kırmızı peygamber çiçeği ve hasırcı çiçeği" isimleriyle de bilinen "sevgi çiçeğinin" tohumları toprakla buluşturuldu.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, törende yaptığı konuşmada, Mogan ve Eymir gibi güzel bir göller bölgesinde olduklarını belirtti.

Metropol ilçenin içinde bu doğal yaşam alanında 488'e yakın bitki türü ve 188 kuş türünü tespit edildiğini belirten Bilgihan, "Bu bölgede yaşayan endemik türleri korumak geliştirmek ve gelecek nesillere onları doğru bir şekilde aktarma sorumluluğu içerisindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de "sevgi çiçeğinin" Gölbaşı'nın marka değeri haline geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar "sevgi çiçeği" tohumlarını öğrencilerle ekti.

Kaynak: AA