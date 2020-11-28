"Sevgi Çiçeği" Başkentte koruma altında yetişecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), endemik türler arasında yer alan Sevgi Çiçeği'nin tohumları, Mogan Park'taki Sevgi Adası'nda toprakla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), endemik türler arasında yer alan Sevgi Çiçeği'nin tohumları, Mogan Park'taki Sevgi Adası'nda toprakla buluşturdu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Azerbaycan ve Türkmenistan Büyükelçiliği temsilcilerinin katılımıyla Gölbaşı Mogan Parkı'nda özel olarak düzenlenen Sevgi Adası'nda Sevgi Çiçeği tohumu ekim töreni düzenlendi.

Törenle Ankara'nın eşsiz endemik türleri arasında yer alan Sevgi Çiçeği tohumları, toprakla buluşturuldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, törende şunları söyledi:

"Ankara'nın değerlerinden biri olan Sevgi Çiçeği, dünyada uluslararası düzeyde düzenlenen bir organizasyonda 'endemikler kraliçesi' olarak seçildi. Bizim vermediğimiz değeri başkaları veriyor. Gelecek nesillere bu endemik çiçeğin kalmasını istiyoruz. Bu nedenle Gölbaşı Sevgi Adası'nda Ankaralılar gelip Sevgi Çiçeğini görebilecek ve yakından tanıyabilecekler. Büyükelçilerimizi de Sevgi Çiçeğini dünyaya tanıtmak ve yaygınlaştırmak için davet ettik."

"Sevginin sembolü olarak tanınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Ankara'da "Sevgi Çiçeğinin babası" olarak da nitelendirilen Hulusi Gürpınar da nesli tükenmekte olan endemik çiçek hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Köke kadar düşmüş endemik bir bitkidir ve 3 bin profesörün vermiş olduğu bir unvana sahiptir. Ankara'nın 33 endemiğinden bir tanesidir. Sadece Gölbaşı'nda yetişiyor. Coğrafi işaretli bitkiler arasına girmiştir. Gölbaşı büyüdükçe çiçek yok olma tehlikesiyle karşılaştı. Bu yüzden ben de neslini korumak amacıyla yeniden bahçemde ekmeye başladım. Gen merkezi kurana kadar da buna devam ettik. Büyükşehir Belediyesinin bu çiçeğe sahip çıkmasıyla da dünyaya yayılmasının önü açılacak. Sevginin sembolü olarak tanınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü