Sevenlerine sürpriz şarkı

Son dönemin çıkış yapan şarkıcılarından olan Okan Tok, her yaptığı projede çıtayı daha da yükseklere taşıyor. Son teklisinde Sezen Aksu'nun efsane şarkısı "Unuttun mu Beni" ye yaptığı cover ile beğeni toplayan genç şarkıcı, çok yakında yine Minik Serçe imzalı bir sürpriz şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.