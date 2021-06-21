Sevenlerine sürpriz şarkı
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Sevenlerine sürpriz şarkı

Sevenlerine sürpriz şarkı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemin çıkış yapan şarkıcılarından olan Okan Tok, her yaptığı projede çıtayı daha da yükseklere taşıyor. Son teklisinde Sezen Aksu'nun efsane şarkısı "Unuttun mu Beni" ye yaptığı cover ile beğeni toplayan genç şarkıcı, çok yakında yine Minik Serçe imzalı bir sürpriz şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde şarkının tanıtımını yayımlayan Tok, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müzikseverleri meraklandıran şarkının klibi de çok konuşulacak. Profesyonel dansçılarla çok çarpıcı bir klibe imza atan Tok, herkesten daha da heyecanla yeni şarkısının çıkışına adeta kitlenmiş durumda. Aynı zamanda başarılı bir makyaj sanatçısı olan Tok, yeni şarkısının ismini gizli tutarken sadece Sezen Aksu'dan sonra ilk kez yorumlayacak erkek sanatçı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Pandeminin kendi adına verimli geçtiğini ifade eden Tok, "Kariyerimde bu şarkı benim miladım olacak" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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