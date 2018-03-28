Sevengül Güven Tazeledi

Kilis Fırıncılar Odası Başkanlığına yeniden Ömer Sevengül seçilerek güven tazeledi.

KESOB Salonunda gerçekleştirilen seçimde Divan Başkanlığına Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliğine Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Katip Üyeliğe Mehmet Emin Yimenicioğlu, Osman Eray ile Halil Gözüsürmelioğlu seçildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Ömer Sevengül ile Ahmet Remzi Okuyucu'nun başkanlık için yarıştığı seçimden 135 esnaf oy kullandı. Yapılan seçimde Ömer Sevengül 79 oy alarak yeniden Kilis Fırıncılar Odası Başkanlığına seçildi.

Ahmet Remzi Okuyucu ise 35 oy alırken, bir oyda geçersiz sayıldı

Kilis Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Servet Kaplan, Mehmet Harmancı, Hüseyin Attar, A.Bayram Çalıkuşu, Selçuk Dilber ile Ali Yıldız'dan oluştu.

Denetim Kurulu Üyeliklerine, Mithat Kayıcı, Mustafa Karadaş, Cabbar Zümrüt seçildi. - KİLİS