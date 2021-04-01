Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Sevdiye Yıldız kimdir, nerede? Sevdiye Yıldız bulundu mu?
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Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Sevdiye Yıldız kimdir, nerede? Sevdiye Yıldız bulundu mu?

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Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Sevdiye Yıldız kimdir, nerede? Sevdiye Yıldız bulundu mu?

Sevdiye Yıldız bulundu mu? Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sevdiye Yıldız onusu ele alınıyor. Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Sevdiye Yıldız kimdir, nerede?

Müge Anlı'da aranan Sevdiye Yıldız kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan son dakika Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Sevdiye Yıldız bulundu mu?

SEVDİYE YILDIZ KİMDİR?

Müge Anlı'da aranan Sevdiye Yıldız'a 8 yıldır ulaşılamıyor. En son İstanbul Alemdağ'da kayıp başvurusu yapılan Sevdiye Yıldız hakkında merak edilenler yükleniyor...

SEVDİYE YILDIZ'A NE OLDU?

Ailesinin 8 yıldız ulaşamadığı Sevdiye Yıldız'ın son olarak kadın sığınma evine gittiği biliniyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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