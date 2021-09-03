Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı
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Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sevdin Tepe bölgesine havadan indirilen Orman Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler soğutma çalışmalarını tamamladı.

Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sevdin Tepe bölgesine havadan indirilen Orman Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler soğutma çalışmalarını tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Pülümür Sevdin Tepe bölgesinde tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası alana havadan indirilen Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ile gönüllülerimizin soğutma çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Öte yandan Tunceli merkez Zel Dağı (Kutu Dere) bölgesindeki münferit tütmelere karşı soğutma çalışmalarının helikopterle devam ettiği bildirildi.

Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı
Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı
Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı
Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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