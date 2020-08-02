Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar
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Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar

Konya'da Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle bayramlaşmak isteyenler korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan bayramlaşıyor.

Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar
02.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:18

Konya'da Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle bayramlaşmak isteyenler korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan bayramlaşıyor.

Bugünlerde günlük vaka sayısının 200 civarında seyrettiği Konya'da vatandaşların büyük kısmı bayramda evde kalmayı tercih ediyor. Kimileri ise anne babalarına gelerek ellerini öpmeden bayramlarını kutluyor. Ziyaretlerde maskeler takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulurken, evlere girilmeden dışarıda sohbet ediliyor. Torunları ve çocuklarını ziyarete gelen Fadime Aslan, korona virüs yüzünden kimsenin bir yere gidemediğini ve evlerine gelen olmadığını söyledi. Pencerelerden ve kapılardan bayram kutladıklarını ifade eden Fadime Aslan, "Şekerimizi veriyoruz ama bir türlü olmuyor, tadı tuzu yok bayramların. Allah inşallah gelecek bayramlarda bu hastalıkları alır. Sevdiklerimizin çoğu hastalıktan öldü. Duranların da birbirini kollaması lazım. Birbirimizin yanına gitmiyoruz diye de selamı kesmeyelim. Telefonlar var, görüntülü görüntüsüz aranabilir, aynı gelmiş gibi olur. Büyüklerin yanına az gidelim. Hastalığa tutulanlar gidiyor. Bizim mahallemizde çok virüs var. Önceden bu kadar değildi ama artık korkmaya başladık" dedi.

Yakın zamana kadar gelenlerin dış kapıdan merdivenden içeriye girmediğini anlatan Fadime Aslan, "Girerse alışverişimizi yapan bir kişi içeri girer. Birbirimize sarılmadık. Geriden hoş geldin dedik. Ekmek yediysek tabaklarımızı ayrı koyduk. Birbirimize 1 buçuk metre uzaklıkta oturduk. Elimizden geleni yaptık ama inşallah Allah herkesin işini doğrusuna getirir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Konya'ya bayram ziyaretine gelen Yakup Çetin ise, "Ben İstanbul'dan geldim bayram ziyareti için. Bayramlar virüs dolayısıyla eskisi gibi güzel yaşanmıyor. Maalesef virüs yüzünden vefat eden yakınlarımız var. Onların acısı bir yandan, bir yandan da bayram telaşı. Kontrollü bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye, kurbanımızı kesmeye, ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlara Allah tarafından bir sınav diyelim. Dikkat ediyoruz, inşallah bugünler de geçer, daha güzel bayramlar yaşarız. Büyüklerimize küçüklerimize sağlık afiyet verir. Bugünler gelip geçici inşallah öyle umuyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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