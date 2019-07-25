Sevdiğiyle Yaşadığı 365 Günü de Özel Kılanların Anlayacağı Aşk Dolu Çizimler

Sevgili ile her günü özel kılanların iyi bildiği bir şey var; hastalıkta, sağlıkta, iş yaparken hatta kavga ederken bile paylaşılan anlar sizin BİRLİKTE olmanızın meyveleri. Evlenince aşkın bittiğini düşünenler ise bu adamın eşi için 365 gün boyunca yaptığı çizimleri kesinlikle görmeli.

Eşi hamileyken, boya yaparken, tv izlerken bile çizimlerini yapan

2- Yatağın sıcak tarafı

3- Hamileyiz

4- Sen gül güneş doğsun yeniden

5- Alışveriş ve mutfak

6- Uykuya yenik düşmüş Prenses

7-

8- Her zaman sevgiliyiz

9- Trafikte kavga ederken de yanyana

10- Yaz sıcakları

11- Kışın hasta olmalar

12- usta

13-

14-

15- Saçlar efsane

16- Malzeme alıp dönerken

17-

18-

19-

20- Bebeğimize yüzme öğretirken

21-

22- Olmazları oldururken

23- Babaya tırmanış