Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada - Haberler
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Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler.

Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada

Önce kızın ardından kendi yakınları tarafından sopayla dövüldü

Hastanede yaşam mücadelesi veren genci döven 3 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sevdiği kızı kaçırmak isterken yakalanan genç, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanede ölüm-kalım mücadelesi veren genci döven 3 zanlı tutuklandı.

Sevdiği kız S.K. ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı.

Dolmuşun arka tarafından S.K. babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.'yi araçtan zorla indirdiler.

İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış bir şekilde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından dövülmeye başlandı.

Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafından yine dayak yedi.

Diğer tarafta kızın yakınları ise S.K'yi tokatlayarak dövdüler.

Olay yerine gelen ambulans yaralı İ.K'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G.,Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada

Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada

Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada

Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler...Dehşet anları kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Son Dakika Haberleri
Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü
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