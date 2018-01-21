Sevdamız Kudüs" Etkinliği - Bursa

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam dünyasında mezhep, meşrep farklılığı vardır. Farklılıklar vardır. Etnik çatışmalar vardır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i ama bütün Müslümanların birleştiği tek bir konu vardır. O da Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Her Müslüman sadece bu konuda birleşir." dedi.

Orhangazi Belediyesi ve vakfın Orhangazi Temsilciliği tarafından organize edilen "Sevdamız Kudüs" programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün dünyanın merkezi olduğunu söyledi.

Kudüs'ü kim yönetirse dünyayı onun yönettiğini ifade eden Yıldırım, siyonizmin Kudüs'ü yönettiği için dünyada Müslümanların ayağa kalkmaması, dirilmemesi, vahdetin oluşmaması için sadece Filistin'de değil dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı zulmettiğini belirtti.

Yıldırım, Doğu Türkistan, Filistin, Yemen, Arakan, Irak ve Suriye gibi dünyanın birçok yerinde Müslümanların öldürüldüğünü dile getirerek, "Şu anda Suriye'de 150 ülkenin askeri savaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadın ve çocukların üzerine bomba yağdırıyorlar. Dünyadaki bütün savaşları sayın, istisnasız tek bir ortak noktası var. Ölen taraf hep Müslüman. Öldüren taraflar siyonist, haçlı, iş birlikçi ve Budistler. Bir dünya savaşı var ve bu dünya savaşında her taraf Müslüman'ı öldürüyor. Çünkü biliyorlar ki İslam birleşirse doğu ve batı medeniyetinin zulmüne 'dur' der. Onun için İslam dünyası ne doğu ne de batı medeniyetidir. Kendine özgü medeniyettir, İslam medeniyetidir."diye konuştu.

"Her Müslüman sadece bu konuda birleşir"

Böyle bir dönemde birlik olmak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tek yürek olmak lazım. Bu da Kudüs'te olacak. İslam dünyasında mezhep, meşrep farklılığı vardır. Farklılıklar vardır. Etnik çatışmalar vardır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i ama bütün Müslümanların birleştiği tek bir konu vardır. O da Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Her Müslüman sadece bu konuda birleşir. Bu konuda farklılık iki görüştedir. Bir kısım Müslüman der ki 'İkili devleti kabul edelim. Yani İsrail'in varlığını kabul edelim ama Filistin devleti olsun'. Bir kısım Müslüman da 'Hayır İsrail tamamen yok olsun. Biz asla İsrail'i kabul etmiyoruz' der. Bunun dışında bütün Müslümanlar bazı liderlerin ihaneti hariç 'Kudüs Müslümanların' der ve Müslümandan başkasını da kabul etmez."

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşurken "Doğu Kudüs" ifadesini hiç kullanmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Doğu Kudüs kavramı çıktı. Çünkü İslam dünyası ilk defa Amerika'ya karşı bir tavır koyuyordu. Amerika'ya karşı da bir ürkekliği vardı. Yani Doğu Kudüs formülünün dışında ne yazık ki İslam dünyası diyemedi 'Kudüs bizimdir'. Çünkü oraya katılanların dışında bazı liderler gelmemişti. Ama dikkat edin Türkiye hiç Doğu Kudüs demedi. Cumhurbaşkanı direkt Kudüs dedi. Çünkü bu ayrım çok iyi biliniyordu. O toplantı şu açıdan çok önemliydi; ilk defa büyük şeytan yani Amerika'ya karşı İslam dünyası çok ciddi bir birliktelik ortaya koydu. Bu çok önemliydi ve bir karşı duruştu. Bu karşı duruşu tahkim etmek gerekiyordu ve oradan da bu Birleşmiş Milletler'e taşındı."

Etkinliğe, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.