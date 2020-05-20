Sevda Noyan o sözleri nedeniyle ifade verdi
SEVDA Noyan hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
20.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:10
SEVDA Noyan hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Noyan daha sonra adliyeden ayrıldı.
- İstanbul
Bir televizyon programına, katılan Sevda Noyan hakkında programda söylediği sözler nedeniyle şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca soruşturma açıldı. Sevda Noyan, bugün "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Noyan'ın ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA