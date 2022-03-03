Sevda Noyan'ın dosyası uzlaştırmaya gönderildi

İSTANBUL (DHA) - BİR televizyon programındaki "15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" sözleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen Sevda Noyan'ın dava dosyası, uzlaştırma savcılığına gönderildi. Noyan, üç şikayetçi ile uzlaşırsa dava düşecek.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katılmadı. Noyan'ı avukatı Burak Tosun temsil etti. Şikayetçi olarak da duruşmaya katılan olmadı. Hakim, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Sevda Noyan ile aynı sitede yaşayan ve ondan şikayetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yazı yazıldığını ve bu yazıya cevap verildiğini belirterek site yönetimi tarafından bu kişilerin mağdur olmadığı ve Noyan'dan şikayetçi olmadıklarının bildirildiğini söyledi.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

İDDİANAME

"MEDYADA KÖPÜRTÜLDÜ" DEMİŞTİ

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