Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası
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Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli para atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli para atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli milli atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirtti.

Para atletizmde özel sporcu Fatma Damla Altın da Tokyo 2020 kotası almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası - Haberler Spor
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