Sevda Giray'dan bir Orhan Gencebay Şarkısı geldi! Son dönemlerde yaptığı single çalışmaları ile adından sıkça bahsettiren Sanatçı Sevda Giray Korona sürecinde çektiği klibini dijital platform Net D müzik'te sevenlerine sundu.

Güzel Sanatçı Sevda Giray, Orhan Gencebay'ın kapısını çaldı! ''Her Damla Gözyaşında'' isimli Gencebay şarkısını yorumladı. Cover şarkılar yaparak dikkatleri çeken Sevda Giray Sibel Can, Ajda Pekkan ve Son Olarak Gönül Akkor gibi ünlü isimlerin seslendirdiği şarkıları kendi yorumu ile sevenlerine sundu. Kaynak: Bültenler