Sevda Erginci eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a gönderme yaptı
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Sevda Erginci eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a gönderme yaptı

Sevda Erginci eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a gönderme yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sevda Erginci, sonbahar aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilen Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'le yazışmasından sonra ayrılmıştı. Erginci, eski sevgilisine gönderme yaptı. İşte detaylar...

Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'le yazışmasının çıkmasından sonra ilişkisini noktalamıştı. İkili, Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.

Bodrum'da tatilden dönen üç yıllık sevgililer, avukat Öztürk'ün sosyal medya hesaplarından Kunt'la mesajlarını yayınlamasıyla, şok yaşamıştı. Sevgilisini takipten çıkan Erginci, hemen bir göndermede bulundu.

Kitaptan iki sayfa yayınlayan Erginci'nin, "İhanet ve kırgınlık" gibi kelimeler ve Kunt'a göndermeli cümleler olması dikkat çekti.

Sevda Erginci eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a gönderme yaptı
Sevda Erginci eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a gönderme yaptı
Sevda Erginci eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a gönderme yaptı

Kaynak: Snob Magazin

Evlilik arifesinde aldatma krizi! Sevda Erginci, başka kadınla konuşmaları yayılan Yılmaz Kunt'u takibi bıraktı
Evlilik arifesinde aldatma krizi! Sevda Erginci, başka kadınla konuşmaları yayılan Yılmaz Kunt'u takibi bıraktı
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