Sevda Çalışkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan zihinsel engelli Sevda Çalışkan nerede, ne oldu, kimdir? - Haberler
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Sevda Çalışkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan zihinsel engelli Sevda Çalışkan nerede, ne oldu, kimdir?

Sevda Çalışkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan zihinsel engelli Sevda Çalışkan nerede, ne oldu, kimdir?
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Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sevda Çalışkan konusu ele alınıyor. Sevda Çalışkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Sevda Çalışkan ne oldu? Sevda Çalışkan nerede? Sevda Çalışkan kimdir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sevda Çalışkan olayı merak ediliyor. Sevda Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Sevda Çalışkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 30 yaşındaki Sevda Çalışkan'a ne oldu, olayı nedir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SEVDA ÇALIŞKAN BULUNDU MU?

30 yaşındaki Sevda Çalışkan'ın %59 zihinsel engeli bulunuyor. Kendisinden 7 gündür haber alınamayan Çalışkan'ı aramak için kardeşleri ve komşusu stüdyoya geldi. Sakarya'da arama çalışmaları sürüyor...

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