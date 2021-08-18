Sevan Nişanyan: "Afganistan ABD için inanılmaz bir fiyaskodur, muazzam bir yenilgidir"
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Sevan Nişanyan: "Afganistan ABD için inanılmaz bir fiyaskodur, muazzam bir yenilgidir"

Sevan Nişanyan: 'Afganistan ABD için inanılmaz bir fiyaskodur, muazzam bir yenilgidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yazar Sevan Nişanyan, Taliban hareketinin Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini, "Amerikan İmparatorluğunun tabutundaki önemli bir çivi olarak hatırlanacaktır" diye niteledi.

Yazar Sevan Nişanyan, Taliban hareketinin Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini, "Amerikan İmparatorluğunun tabutundaki önemli bir çivi olarak hatırlanacaktır" diye niteledi. Durumu ABD için "İnanılmaz bir fiyaskodur, muazzam bir yenilgidir" sözleriyle değerlendiren Nişanyan, "Memleketi soyup soğana çevirdiler, mahvettiler" dedi.

Yazar Sevan Nişanyan, dün gerçekleştirdiği 'Pazar Sohbeti'nde ABD'nin Afganistan işgalini ve Taliban hareketinin ülkede kontrolü ele geçirmesini değerlendirdi. Taliban hareketinin ülkede kontrolü ele geçirmesini, "Amerikan İmparatorluğunun tabutundaki önemli bir çivi olarak hatırlanacaktır" diyen ve durumun ABD için, "İnanılmaz bir fiyaskodur, muazzam bir yenilgidir" sözleriyle değerlendiren Nişanyan, "Amerikan ordusu, yılda yaklaşık 750 milyar dolarla finanse edilen ve kendisinden sonraki 10 veya 11 silahla gücün toplamından daha büyük bir ekonomik varlığı temsil eden ABD silahlı kuvvetleri, 20 yıllık bir savaşın ardından fakir, zavallı, Ortaçağ'da yaşayan, az gelişmiş, geri bir ülkeyi yerle bir ettikten, mahvettikten, bir kuşağını yok ettikten sonra kuyruğunu bacağının arasına sıkıştırıp kaçmıştır bugün" ifadelerini kullandı. Nişanyan, "Dev bir yalan üzerine kurulmuştu Afganistan'ın işgali. İkiz Kuleler saldırısına karşı ABD'nin bir şey yapması gerekiyordu. Bir şeyi Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmekle hallettiler. Memleketi soyup soğana çevirdiler, mahvettiler" ifadelerini kullandı.

"Bunun A'dan Z'ye sahtekarlık olduğu apaçıktı"

ABD'nin bölgede daha sonra "ülke inşa ediyoruz" yalanıyla bölgede kaldığını söyleyen Nişanyan, "Bunun A'dan Z'ye sahtekarlık olduğu apaçıktı" dedi ve şunları kaydetti: "Yüz bin küsürden fazla insan öldürüldü, bu durumu sürdürebilmek amacıyla, bir terör rejimi kuruldu. Köyler basıldı, yakıldı, kasabalar mahvedildi. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı yurt dışına kaçmak zorunda kaldı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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