Seval Keleş Ve Minyatür Resim Sergisi Müzede İzlenime Sunuldu

İçerisinde barındırdığı tarihi mirasın yanı sıra Serdar Rubacı Sergi Salonuyla ilçemizdeki sanatseverleri farklı dallarda sergilerle buluşturan İnegöl Belediyesi, bugün yeni bir serginin açılışını gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik/Heykel Bölümü mezunu olan ve 25 yıl önce bir süre İnegöl'de yaşayan minyatür resim sanatçısı Seval Keleş'in 26 eserden oluşan "Seval Keleş ve Minyatür" isimli sergisi, 14.30'da düzenlenen törenle İnegöllülerin beğenisine sunuldu.

YAŞADIĞI ŞEHİRLERDE SERGİLER AÇIYOR

2010 yılında Uşak'ta ve 2011 yılında İznik'te kişisel sergiler açan Seval Keleş'in minyatür sergisinin açılışına; Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili bazı yöneticiler ve meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan sanatçı Seval Keleş, "Çalışma hayatımın yoğunluğu içinde çok az da olsa resim yapıyordum. Ancak 2009'dan itibaren yoğun bir şekilde resim yapmaya başladım. Başlangıçta yaptığım resimlerde renk, kullandığım malzemeler çok önemli değildi. Zamanla serbest çalışmanın verdiği rahatlıkla kendi tarzımı oluşturmaya başladım. Neden İnegöl diyecek olursanız; bugüne kadar 20*25'ten 35*50 ebatlarına kadar 26 adet minyatür yaptım. Bu resimleri şuana kadar hiçbir yerde sergilemedim. Çünkü yaptığım resimleri sergileyeceğim ortam da önemliydi benim için. Ve aklımda olan, daha önce yaşadığım yerlerdi. Ben de minyatür resim sergisi zincirine 25 yıl önce yaşadığım İnegöl'de başlamaya karar verdim. Serginin açılışında katkı ve desteklerini esirgemeyen İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

MÜZENİN 108'İNCİ SERGİSİ

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Bugün Seval Hanımın düzenlemiş olduğu ve bizim de ev sahipliğimizde sergileyeceğimiz minyatür sergimize hoş geldiniz. 2009 yılında hayata geçirdiğimiz Kent Müzemizde bu tür sergileri sıklıkla yapmaya çalışıyoruz ki bu sergi de 108'inci sergimiz. Dile kolay. Her sergi bizim için ayrı bir özellik içeriyor. Bunun bilincinde, bunun önemini kavramış şekilde bu sergileri gerçekleştiriyoruz" dedi.

BELEDİYELER İNSANA YATIRIM YAPMALI

Belediyelerin insana yatırım yapması gerektiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Taban, "Belediye denince; belediyeler alt yapı yapar, yollar yapar, üst yapı faaliyetleri yapar ama bir taraftan da insana yatırım yapmamız gerekiyor. Bu bence hepsinin üzerinde bir konu. Tabi ki burada işbirlikleriyle bunu hayata geçiriyoruz. Beraberinde meslek edindirme kurslarımızla orada hayata daha sağlam bakan bireyler yetiştiriyoruz, meslek sahibi yapıyoruz. Hobi olarak bunları yapan vatandaşlarımız da var. Bir taraftan sanatseverlerimizle paydaş olarak onların hünerlerini açığa çıkararak vatandaşımızın beğenisine sunuyoruz. Mutlaka bu sergileri gezip görmek isteyen, buralardan esinlenerek kendisini de bu sanatın içerisine çekebileceğimiz hemşerilerimizin olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte daha güzele doğru bu adımları atıyoruz. Ben emeklerinden dolayı sanatçımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Taban, konuşmasının sonunda serginin 24 Şubat'a kadar açık kalacağını da duyurdu. Ardından kurdele kesimi ile sergi açılışı gerçekleştirildi. Davetliler eserleri ilgiyle inceledi.

Kaynak: Bültenler