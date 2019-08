Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ü ziyaret etti

Kore Cumhuriyeti'nin Başkenti Seul Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinden oluşan resmi heyet, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti.

Bölge turizmi hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ten randevu talep eden Koreli heyeti Ürgüp Belediyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Aktürk, Seul Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı Pak Ki Yeoul, İdare Komitesi Üyesi Han Ki Young, Planlama ve Ekonomi Komitesi Başkan Yardımcısı Chae İnmuk, Çevre ve Su kaynakları Komitesi Üyesi Kim Jeang Hwan, Kültür Spor ve Turizm komitesi üyesi Park Kijae, Sağlık ve Refah Komitesi Başkan Yardımcısı Oh Hyunjeong, Kamu Güvenliği İnşaat Komitesi Üyesi Kim He Girl, Şehir Planlama Komitesi Üyesi Noh Shıkrae, Ulaştırma Komitesi Üyesi Oh Jung suk, eğitim Komitesi başkanı Jahn İnhong, Meclis Başkan Yardımcısı Sekreteri Je Soo Hyun, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kim Ha Na, İdari İşler Bölümü Uzmanı Le Jihonn, Halkla İlişkiler Bölümü Uzmanı Kim Hank Hyun ve Korece Tercüman Bilgen Bilgin'i Ürgüp Belediyesi'nde misafir etti.

Ürgüp Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili soruları cevaplandıran Başkan Aktürk, Kore ve Seul ile ilgili de karşılıklı soru cevaplarla iki ülke arasındaki süregelen ikili ilişkilerin bir çok alanda devam ettiğini vurguladı.

İki Belediye arasındaki tecrübe paylaşımının yapıldığı ziyaretin sonunda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Seul Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı Pak Ki Yeoul'a günün anısına Kapadokya'nın yağlı boya ile yapılmış bir çalışmasını hediye etti.

Tüm misafirlerine çeşitli yöresel hediyeler de takdim eden Aktürk'e Seul Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Yeoul tarafından Seul'e özgü el yapımı bir vazo takdim edildi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - NEVŞEHİR

