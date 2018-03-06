Seul: Güvenliği Sağlanırsa Kuzey Kore Nükleer Silahları Bırakır

– Seul, Kuzey Kore'den Başkan Kim Jong-Un ve üst seviye bir delegasyonun Güney Kore'deki resmi görüşmelerinin ardından, Kuzey Kore'nin "güvenliği sağlanırsa nükleer silahlarını bırakmaya niyetli olduğunu" açıkladı. Ayrıca iki ülkenin lideri Nisan'ın son haftalarında Panmunjom'da bir araya gelecek.

NK News'de yer alan habere göre, Seul'den yapılan açıklamada Kuzey Kore yetkililerinin iki gündür süren Güney Kore görüşmelerinde, Kuzey Kore'nin güvenliği garanti edildiği takdirde nükleer silahları bırakmaya niyetli olduğunu belirttiği söylendi.

Açıklamada Pyongyang'ın nükleer ve füze testlerini "diyalog devam ederken" durdurmayı ve Nisan ayında Panmunjom'daki Peace House'ta (Barış Evi) üçüncü bir zirve gerçekleştirilmesini kabul ettiği belirtildi.

Habere göre Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında bir kırmızı hat oluşturulacak ve Nisan'daki toplantı öncesinde iki lider bir telefon görüşmesi yapacak. - İstanbul