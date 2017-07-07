Seul'e Giden Uçak Atatürk Havalimanına İndi

Asiana Havayollarına ait Roma-Seul seferini yapan tarifeli uçak teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanına zorunlu iniş yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Roma'dan Seul'a gitmek üzere hareket eden tarifeli uçakta Türkiye hava sahasındayken teknik arıza meydana geldi.



Uçağın kaptan pilotu durumu kuleye bildirdi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Atatürk Havalimanına sorunsuz indi.



Uçak, teknik hangara çekilirken yolcular başka bir seferle yollanmak üzere otellere yerleştirildi.