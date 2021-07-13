Seul'deki spor salonlarında "Kovid-19 nedeniyle" yüksek tempolu müziklerin çalınması yasaklandı
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Seul'deki spor salonlarında "Kovid-19 nedeniyle" yüksek tempolu müziklerin çalınması yasaklandı

Seul'deki spor salonlarında 'Kovid-19 nedeniyle' yüksek tempolu müziklerin çalınması yasaklandı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, spor salonlarında terlemeye neden olmaması için yüksek tempolu müziklerin çalınması yasaklandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, spor salonlarında terlemeye neden olmaması için yüksek tempolu müziklerin çalınması yasaklandı.

BBC'nin haberine göre, söz konusu bölgelerdeki spor salonlarının işletmecilerine, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için dakikada 120 vuruştan (bpm) daha yüksek tempolu müzikleri çalmamaları talimatı verildi.

Yeni tedbirler kapsamında, spor salonlarındaki koşu bantlarının hızı da azami 6 km/saat olarak sınırlandırılacak.

Sağlık yetkilileri, yeni tedbirlerin, "spor salonlarındaki insanların çok hızlı nefes almalarını veya hızlı harekete bağlı olarak birbirlerine ter sıçratmalarını önleyeceğini" ifade etti.

Güney Kore'de son bir haftadır günlük 1000'den fazla Kovid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığına yönelik uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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