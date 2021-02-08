Seul'de Kovid-19 hastalarıyla teması olan evcil hayvanlara ücretsiz test yaptırılabilecek

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış kişilerle teması olan evcil hayvanlara ücretsiz PCR testi yaptırılabileceği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış kişilerle teması olan evcil hayvanlara ücretsiz PCR testi yaptırılabileceği bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Kovid-19 bulaşan kişilerin kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarının 14 gün boyunca karantinada tutulması gerektiği belirtildi.

Güney Kore yönetimi, Jinju kentinde Kovid-19'a yakalanmış bir kediye rastlanmasının ardından evcil hayvanlar üzerinde uygulanabilecek Kovid-19 testleri hakkında yönerge yayınladı.

Açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 hastaları ile teması olan evcil hayvanlara Kovid-19 testi yapmaya hazır olunduğu ifade edildi.

Öte yandan uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin veri olmadığını anımsatarak, testlerin sadece evcil hayvanlara yapılacağını söyledi.

Diğer kentlerde de evcil hayvanlar için benzer uygulamanın başlatılması planlanıyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 25'i yurt dışı bağlantılı, 289 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 81 bin 185'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1474'e yükseldi. Bugüne dek virüs bulaşan 71 bin 218 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer