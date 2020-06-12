Seul Büyükelçisi Erçin: "Türkiye'nin başarısı bizi mutlu etti"
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Seul Büyükelçisi Erçin: "Türkiye'nin başarısı bizi mutlu etti"

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) organizasyonuyla düzenlenen webinarda Güney Kore'de COVID-19 pandemi sürecinin yönetimi ele alındı.

Seul Büyükelçisi Erçin:
12.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:51

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) organizasyonuyla düzenlenen webinarda Güney Kore'de COVID-19 pandemi sürecinin yönetimi ele alındı. Seminerde tecrübe paylaşımı ve pandemi sonrasındaki normalleşme sürecinde Türkiye ile Güney Kore arasında kurulabilecek iş birliği fırsatları da görüşüldü.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'in yönettiği seminere T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, THY Güney Kore Direktörü Mehmet Gurulkan, Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ülkemizdeki diğer 25 Kalkınma Ajansı yöneticileri ve uzmanlarının yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Bursa'dan üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcileri toplantıyı ilgiyle takip etti. BEBKA Genel Sekreteri Gerim'in COVID-19 pandemi sürecinde yaşananları, alınan tedbirleri ve dinleyicilerden gelen soruları katılımcılara yönelttiği program izleyicilerden ve dinleyicilerden tam not aldı.

Açılış konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda sağlıkla ilgili çok önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları kaydetti:

"İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa gibi çok gelişmiş Avrupa ülkelerinin çok ciddi sıkıntılara düştüğü günlerde yoğun bakımlarımız hiçbir zaman için kritik seviyeye ulaşmadan bu süreci geçirdik. Bursa'da yaklaşık 5 bin 300 vak'amız, 160 civarında da vefat var. Entübe hastamız yok denecek kadar az. Bu sürecin sorunsuz geçirilmesi için önlemler alındı, çark tamamen durmadı. Sokağa çıkma yasağında bunu fırsata çevirerek Bursa'da önemli düzenlemeler yaptık, yolları düzenledik. Cumhurbaşkanımız ile de bir görüşmemiz olacak yerli otomobil ile alakalı çok kısa bir süre içerisinde girişim yapılacak. Sanayi kültürü olan Bursa'nın bu yeni hamleler ile yüksek teknolojiye evrilmesi noktasıyla da bunun önemli bir altyapı oluşturacağını düşünüyorum."

Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, halen otellerde ve alışveriş merkezlerinde ateş ölçümlerinin sürdüğünü anlattı. Elçin, "Ateşi 37.5'un üzerinde olanlar hastaneye sevk ediliyor. Ben dahil herkes burada büyükelçiliğin kapısında ateş ölçümü yapıyoruz. Türkiye'nin sağlam sağlık altyapısı dünyada Covid-19 ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alması da bizleri binlerce kilometre uzaktan ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Erçin, "Kore hiç vakit kaybetmeden adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Moon ülkenin en büyük ilaç firmalarına hızla test kiti üretmesi talimatı verdi. Hükümet hızla belirti gösterip göstermesine bakmaksızın test yapmaya başladı.Bugüne kadar 1 (bir) milyon civarında test yapıldı. Pozitif çıkanlar derhal hastaneye alındılar ve kimlerle temas edip nereye gittikleri dijital yöntemlerle tespit edildi ve tespitler sonucu hastalık bulaşan kişiler testten geçirildi. Pozitif çıkanlar tecrit edildi" dedi.

THY Güney Kore Direktörü Mehmet Gurulkan ise salgında en çok hizmet sektörünün etkilendiğini dile getirdi. Gurulkan, "Biz de bu durumdan etkilendik. Güney Kore'ye 1 Mart'tan itibaren sefer yapamıyoruz. Haziran ayının 24'ünden itibaren ilk uçağımız İstanbul'dan Kore'ye hareket edecek. Ben öncelikle Belediye Başkanımız ve BEBKA'ya teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Seul Ticaret MüşaviriAyşe Ferdağ Tekin de, "Kore teknoloji alanında çok güçlü bir ülke, fakat daha fazla yabancı yatırımcı almaya çalışıyor. Bu yabancı yatırımcıların ortamı iyileştirmek içinde çok yoğun çalışmaları var.Hem mevzuat hemde pratik alanında çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kore'de e-ticaret faaliyetlerinin başarıyla yürütüldüğünü belirten Ferdağ Tekin, "E-ticaret sitelerini kullanarak Türk firmaları tarafından yoğunlukla kullanılabileceğini ve pazara girmek için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. E ticaret açısından önemli olan kalitenin yanında arka plandaki destek de oldukça önemli. Kaliteli ürün satmanız iadeleri azaltır fakat sağlam bir müşteri hizmetleri altyapısı kurulabilirse bu da çok önemli. Teslimat beklentileri de oldukça yüksek. Dünyada ortalama 6,5 günde bir malın teslimatı beklenirken, Kore'de bu süre 3,5 gündür" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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