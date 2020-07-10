Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce "özür" notu bıraktığı ortaya çıktı
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Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce "özür" notu bıraktığı ortaya çıktı

Güney Kore'de, dün ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama operasyonu başlatan polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un, ölümünden önce "özür dilediği" bir not bıraktığı bildirildi.

Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce
10.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:33

Güney Kore'de, dün ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama operasyonu başlatan polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un, ölümünden önce "özür dilediği" bir not bıraktığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Park'ın ölmeden önce resmi konutunda, herkesten bilhassa "sadece acı yaşattığı" için ailesinden özür dilediği bir not bıraktığını belirtti.

"Herkesten özür diliyorum. Hayatımda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesinin olduğu notta, Park'ın, cesedinin yakılması ve küllerinin ebeveyninin mezarına savrulması isteği de yer aldı.

Ölümünde suikast izine rastlanmadı

Belediye Başkanı'nın, eski bir kadın sekreterinin istenmeyen "fiziksel temas" ve "uygunsuz" mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından iddialara ilişkin soruşturmayla karşı karşıya olduğu ancak bıraktığı notta hakkındaki taciz iddialarından bahsetmediği bilgisi paylaşıldı.

Polis, dün başkent Seul'deki resmi konutu yakınlarındaki Bugak Dağı'nın ağaçlık alanında ölü bulunan 64 yaşındaki Park'ın ölümünde suikast izine rastlanmadığını ve Belediye Başkanı'nın asıl ölüm sebebinin araştırılacağını ifade etti.

Cenaze töreni gelecek hafta düzenlenecek

Seul yerel yönetiminden yapılan açıklamada, 2011'den bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon için cenaze töreni düzenlenmesinin ve Park'ın ani ölümünü takiben bir acil durum planı yürütülmesinin planladığı kaydedildi.

Park'ın cenaze töreninin gelecek hafta düzenlenmesi bekleniyor.

Park'ın kızı, dün yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için sıkı bir kampanya yürütmüş, binlerce eğlence mekanını kapatmış, kentin merkezindeki ana caddelerde grupların toplanmasını yasaklamıştı.

Kaynak: AA

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