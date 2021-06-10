Setur Marinas Yalova'da görev değişimi
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Setur Marinas Yalova'da görev değişimi

Setur Marinas Yalova'da görev değişimi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde İstanbul Marinaları dışında tek marina olma özelliği taşıyan Setur Marinas Yalova'da Marina Müdürlüğü görevine Süleyman Ercan getirildi.

Marmara Denizi'nde İstanbul Marinaları dışında tek marina olma özelliği taşıyan Setur Marinas Yalova'da Marina Müdürlüğü görevine Süleyman Ercan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Aliağa doğumlu Ercan, orta ve lise öğrenimi TED Aliağa Koleji'ne tamamlamasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun oldu. Marinacılık sektörüne 2010 yılında D-Marin Turgutreis Marina 'da Çekek Hizmetleri Şefi olarak başladı ve 2019 yılından sonra Viaport Tuzla Marina'da Teknik Müdür ve Marina Müdürü olarak çeşitli kademelerde görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ercan, "Misafirlerimizin marinamızın sosyal imkanlarından faydalandığı, birbiri ile etkileşimde bulunduğu ve bir nevi aile ortamı içinde oldukları, yaşanılabilir bir tesis olmayı önemsiyoruz. Ayrıca bulunduğumuz konum itibarıyla, misafirlerimiz Yalova'nın doğal güzelliklerini, plajlarını keşfedebilecekleri deniz turizmi kadar, termal kaplıcalar ve yakın çevremizde bulunan kayak merkezleri ile kış turizmini de yaşayabilirler. Maksimum 30 metre boyunda toplam 240 deniz 80 kara park yat bağlama kapasitesine sahip Setur Marinas Yalova, İstanbullu yat sahiplerinin güzel bir hafta sonu geçirmek için rotasını belirleyeceği en güzel noktadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan ifadelere göre ayrıca, 100 tonluk lifte sahip çekek sahası ve deneyimli kadrosuyla yatçıların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Setur Marinas Yalova'da bulunan birçok alternatif yiyecek ve içecek tesisi marina misafirlerine konforlu bir ortam sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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