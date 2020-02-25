Setur Marinaları, Tuzla Boat Show'da hizmetlerini sergileyecek

25.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:26

Zincir marina işletmesi Setur Marinaları, 7-15 Mart'ta bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda yer alacak.

Şirket açıklamasına göre, Setur Marinaları, 150'den fazla firmanın yer alacağı fuarda katılımcı ve ziyaretçilerle 2020 yılına özel indirimlerini paylaşacak.

Şirket, tekne boylarına göre uyguladığı fiyat avantajları ve kampanyaları paylaşmak üzere tüm deniz severleri Boat Show Tuzla Kara Fuarı'ndaki Hall 2 B301'deki standında ağırlayacak.

Türkiye ve dünyadaki pek çok marinadan farklı olarak, Setur Marinaları zincir marina uygulamalarıyla öne çıkıyor. Bu kapsamda şirketin müşterileri, herhangi bir Setur marinası ile yıllık sözleşme yaptığında diğer batı kıyılarının kuzeyinden güneyine 9 Setur marinasında 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyor.

30'ar günlük bu hak her bir marinada ayrı ayrı geçerli olurken, 30 günün üzerindeki konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı sağlanıyor. Yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda ücret ödedikleri günler sözleşmelerine ilave ediliyor.

Yıllandıkça indirim oranı artıyor

Tekne sahiplerine uzun yıllar Setur Marinaları'nda yer almak da avantaj sağlıyor. Birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahiplerinde yüzde 25'e ulaşıyor.

Bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan teknenin diğer bir Setur Marinası'nda karaya çıkma ihtiyacı oluşması durumunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı sunuluyor.

Ortak lift kampanyası kapsamında bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve sözleşmeli marinasında karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası'nda ücretsiz çekme ve atma ve karada konaklama ve hizmeti de sağlanıyor.

Öte yandan, satılık tekneler için de konforlu bir marina olan Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme ve atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası'na devretme hakkı ve 30 güne kadar yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sunuyor.

Ayrıca, yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası'nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz ilave süre kazanıyor.

Sıfır tekne alan yatçılara, yıllık bağlama sözleşmelerine ilk yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 5 indirimle birlikte, ilk çekme-atma ve 1 ay karapark hizmetinden ücretsiz faydalanma olanağı veriliyor. Bununla birlikte yatçılar, kişiye özel takvimle dilediği 2 veya 3 Setur marinasında yıllık sözleşme yapabiliyor.

Kaynak: AA