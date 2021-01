Setur Marinaları'ndan Kalamış ve Fenerbahçe'de özel fırsatlar

Setur Marinaları, halihazırdaki kampanyalarına ek olarak Kalamış ve Fenerbahçe'ye özel hazırladığı yeni fırsatlara imza atıyor.

Setur Marinaları'ndan yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları Kalamış ve Fenerbahçe'ye yıllık sözleşmeyle bağlananlar zincir kampanyaların fırsatlarından yararlanabiliyor.

Yıllık sözleşmede her bir Setur marinasında 30 gün, toplamda 270 gün konaklama ücretsiz yapılabiliyor. Ayrıca bağlama sözleşmesinde her yıl için yüzde 2, 10 yıl için yüzde 20, 11 yıl ve sonrasında yüzde 25 indirim fırsatları da sunulan Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina'nın halihazırdaki misafirleri, yıllık sözleşme yapmak amacıyla getirecekleri her bir arkadaşı ve kendisi için 30'ar gün ücretsiz konaklama kazanıyor.

Yıllık sözleşmelerde sıfır tekne sahiplerine yüzde 10 indirim, ücretsiz kara park, çekme ve atma hizmeti de sunulan marinada, mevcut müşteriler için de 1 Mart 2021'de tekneyi denize indirmek kaydıyla geçerli olan yüzde 40 kara park indirimi sunuluyor.

Kalamış'ta küçük teknelere büyük avantaj

Setur Marinaları, yeni yılla birlikte küçük teknelerin bağlanabildiği Kalamış'a özel bir kampanyayı da hayata geçirdi. Buna göre, Kalamış Marina'daki küçük teknelerin denizde bağlama ücretlerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor.

31 Mart 2021'e kadar yapılacak yıllık sözleşmelerde geçerli olacak kampanya ile bağlama fiyatları 5,5 metreye kadar olan teknelerde 11 bin 750 TL, 6,5 metreye kadar olan teknelerde 15 bin 500 TL olarak belirlendi.

Aynı zamanda yıllık bağlama sözleşmesi yapıldığında her bir Setur marinasında 30 gün olmak üzere ücretsiz konaklama avantajı ile yıl boyunca toplam 270 gün ücretsiz konaklama fırsatından da yararlanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt